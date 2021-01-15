Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 2 млн

Число жертв коронавируса нового типа в мире достигло в пятницу 2 000 905. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 93 418 283 человека. Выздоровели 51 536 442 заразившихся.