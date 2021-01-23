В ВОЗ заявили, что пока не получили дополнительные данные о вакцине "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получила дополнительную информацию о российской вакцине "Спутник V", необходимую для включения в список для использования в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила на брифинге помощник генерального директора организации Марианджела Симао, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm, то они направили полное досье на рассмотрение ВОЗ, - отметила она. - В настоящее время их вакцины проходят процедуры оценки, и ВОЗ может вынести свои заключения по ним на следующей неделе". Что касается вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, то ВОЗ "пока не получила дополнительную информацию, клинические данные", сказала Симао. "Мы ожидаем эти данные", - подчеркнула помощник генерального директора.

Со своей стороны глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) Сет Беркли заявил, что и российские, и китайские вакцины будут рассматриваться на предмет включения в портфель COVAX. По его словам, решения будут приниматься на основе целесообразности и при наличии исчерпывающих данных по безопасности и эффективности. "Кроме того, будут учитываться такие моменты, как разумность цепочек поставок и обоснованная политика ценообразования", - добавил глава GAVI.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.