Землетрясение магнитудой 8,0 произошло в Тихом океане
Сейсмологи зафиксировали в четверг землетрясение магнитудой 8,0 в Тихом океане недалеко от берегов Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 10 км. Вблизи от эпицентра населенных пунктов не расположено.
Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами.
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