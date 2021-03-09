В мире за сутки выявили более 326 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 116,87 млн, увеличившись за сутки более чем на 326 тыс. Согласно опубликованным во вторник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 6,5 тыс., превысив 2,59 млн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 18:53 мск 9 марта в ВОЗ поступили сведения о 116 874 912 инфицированных и 2 597 381 умершем. Число заразившихся увеличилось на 326 990, умерших - на 6 573.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 46% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (153 120), на втором месте - Европа (107 059), на третьем - Восточное Средиземноморье (31 859).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 700 966. Далее следуют Индия (11 244 786), Бразилия (11 019 344), Россия (4 342 474), Великобритания (4 223 236), Франция (3 841 709), Испания (3 160 970), Италия (3 081 368), Турция (2 793 632), Германия (2 509 445), Колумбия (2 276 656) и Аргентина (2 154 694).