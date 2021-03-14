В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
Сейсмологи в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг залегал на глубине 10 км. Вблизи от эпицентра населенных пунктов не расположено. Угроза цунами не объявлялась.
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