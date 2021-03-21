Ученые рассказали о пользе ранних завтраков
Специалисты Северо-Западного университета Чикаго рассказали, в какое время завтракать полезнее всего. Исследование проводилось на 10 575 взрослых добровольцах, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Их разделили на две группы: первая завтракала до 8.30 утра, вторая — после. Выяснилось, что завтракающие раньше менее склонны к диабету и имеют более низкие показатели сахара.
«Полученные данные показывают, что метаболические процессы больше связаны с тем, когда человек ест, а не как долго в течение дня», — приводятся слова эндокринолога Северо-Западного университета Марриам Али.
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