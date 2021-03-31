В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8

Сейсмологи зафиксировали во вторник землетрясение магнитудой 5,8 к юго-востоку от чилийского острова Пасхи. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр находился в 970 км к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи города Анга-Роа, в котором проживают около 3,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.