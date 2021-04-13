Генсек ООН рассказал, как в детстве его вдохновил полет Гагарина в космос

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о том, что в детстве на него повлиял полет Юрия Гагарина в космос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, облетевшим Землю, - написал он в понедельник в Twitter. - Когда я был ребенком, это знаковое событие пробудило во мне не только интерес к физике, но и устойчивую убежденность в том, что самые трудные препятствия можно преодолеть благодаря целеустремленности и творческому подходу".