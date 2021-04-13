Генсек ООН рассказал, как в детстве его вдохновил полет Гагарина в космос
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о том, что в детстве на него повлиял полет Юрия Гагарина в космос, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"60 лет назад Юрий Гагарин стал первым человеком, облетевшим Землю, - написал он в понедельник в Twitter. - Когда я был ребенком, это знаковое событие пробудило во мне не только интерес к физике, но и устойчивую убежденность в том, что самые трудные препятствия можно преодолеть благодаря целеустремленности и творческому подходу".
Лента новостей
Армения продолжает свою агрессию, отказываясь предоставить карты минных полей – азербайджанский депутат
Мобрезерв Армении был совершенно не подготовлен, солдаты не проходили огневую подготовку – бывший секретарь Совбеза
Шедевры и новые образы. Ульвия Бабирли начала реализацию проекта, посвященного классической музыке (ВИДЕО, ФОТО)
Двоюродный брат Керима Керимова рассказал об интересных моментах из жизни самого засекреченного генерала советской космонавтики (ФОТО)
Подорвавшиеся на минах и до конца жизни оставшиеся инвалидами – Армения не прекращает террор - Trend TV
Посольство Венгрии в Азербайджане намерено расширить сотрудничество с ЗАО «Азербайджанское Телевидение и Радиовещание»
Расширяется пропускная способность таможенного поста на азербайджано-российской границе (ФОТО/ВИДЕО)