Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье у берегов Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился примерно в 202 км к юго-западу от столицы королевства - города Нукуалофа (население около 22,4 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 234 км.
Информация об угрозе цунами не поступала.
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