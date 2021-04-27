Tesla продала биткоины на миллионы долларов

В мире 27 апреля 2021 23:03 (UTC+04:00)
Tesla продала биткоины на миллионы долларов

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о продаже десяти процентов биткоинов, имевшихся в активе компании, чтобы продемонстрировать их надежность как платежного средства, пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как следует из отчета компании, реализация биткоинов, купленных в начале 2021 года более чем на миллиард долларов, принесла Tesla 101 миллион долларов дохода.

Миллиардер уточнил, что собственные биткоины он не продавал, а компания с помощью этой операции проверила ликвидность биткоинов, смогут ли они стать альтернативой хранению средств на балансе.

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