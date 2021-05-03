Йеменские мятежники заявили о новом ударе по базе саудовских ВВС

Официальный представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа заявил об ударе, нанесенном по территории Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ракетчики и подразделения беспилотной авиации провели совместную ударную операцию с использованием четырех беспилотных летательных аппаратов типа Qasef-2k и двух баллистических ракет типа Badr. Операция была нацелена на военные объекты в аэропорту Наджран и на авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте, и удары были точными", - говорится в сообщении, которое Сариа разместил в понедельник в Twitter.

Данные о возможных пострадавших или причиненном ущербе не приводятся.