Любовь мужчины к рыбам превратила его дом в аквариум

Любовь мужчины часами наблюдать за рыбами привела его к необычному изменению жилья. Он сделал из своего дома гигантский аквариум, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

47-летний Джек Хиткоут потратил больше двух миллионов рублей на то, чтобы преобразить свой дом. Он установил девять огромных аквариумов, один из которых размещен в подвале глубиной 7 футов, другие — вдоль стен в доме.

У мужчины нет телевизора, теперь он предпочитает проводить время дома, просто наблюдая за своими рыбками — всего у него насобиралось уже 50 рыб.

"Я могу часами смотреть, как они взаимодействуют друг с другом. Это очень расслабляет", - признался хозяин десятков рыб.

Аквариумы мужчина разместил в своей спальне, гостиной, коридоре и даже в сарае.

Увлечение мужчины поддерживают и его близкие. Теперь поход в гости к нему — как поход в океанариум.

"Мои друзья думают, что они классные. Они часто присоединяются ко мне на диване, чтобы посмотреть их, как другие люди смотрят телевизор", - рассказал Хиткоут.