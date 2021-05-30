В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Сейсмологи зафиксировали в воскресенье землетрясение магнитудой 5,5 в юго-восточной части Тихого океана. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно его данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 3 574 км к востоку от города Папеэте во Французской Полинезии (население около 26,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала.
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