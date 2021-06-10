Участники саммита G7 выступят за выяснение обстоятельств появления коронавируса

Лидеры стран Группы семи (G7), как ожидается, выступят на саммите в Карбис-Бэй за проведение исследований с целью выяснения обстоятельств происхождения нового коронавируса. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его журналисты ознакомились с проектом итогового совместного заявления государств. По сведениям агентства, в нем содержится призыв к проведению под эгидой Всемирной организации здравоохранения "нового прозрачного исследования происхождения коронавируса".

Отмечается, что участники саммита также намерены объявить о планах дополнительно распространить "не менее 1 млрд доз вакцины" от нового коронавируса. Страны Группы семи также пообещают содействовать обеспечению вакциной в течение следующего года "80% взрослого населения мира". В совместном заявлении также говорится о плане "покончить с пандемией к декабрю 2022 года". Кроме того, участники саммита, как ожидается, заявят о поддержке "прекращения ненужных ограничений на экспорт вакцины" и "установления общих стандартов относительно международных поездок" и признания сертификации вакцин между странами.

В материале отмечается, что окончательный текст итогового заявления пока не утвержден.