AstraZeneca начала испытания вакцины от южноафриканского штамма COVID

Компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили в воскресенье к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также на тех, кто еще не прививался. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.

Новый препарат разработан на основе классического варианта вакцины от AstraZeneca. Первые результаты испытаний, как ожидается, поступят позже в 2021 году.

Распространение различных штаммов коронавируса беспокоит специалистов во многих странах. Так, британские эксперты считают, что вакцины хуже защищают от варианта "бета", чем от других штаммов. Кроме того, в последние недели большую обеспокоенность в странах Европы вызывает штамм "дельта": он появился в Индии и быстро распространился практически по всему миру.