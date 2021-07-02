Глава компании Virgin Galactic, британский миллиардер Ричард Брэнсон 11 июля совершит суборбитальный космический полет на космолете Unity-22, принадлежащем его фирме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я всегда был мечтателем. Моя мама учила меня никогда не сдаваться и тянуться к звездам. 11 июля пришло время воплотить эту мечту в реальность на борту <...> Unity-22", - написал бизнесмен в пятницу в Twitter.

11 июля состоится первый испытательный полет на этом космолете с экипажем.

Согласно замыслу разработчиков, Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от носителя, и проводит в полете более двух часов. Он способен брать на борт до шести пассажиров, которым предоставляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут. Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов.

7 июня владелец компании Blue Origin Джефф Безос сообщил, что 20 июля полетит в космос вместе со своим братом Марком на корабле New Shepard. Также с ними в космос отправится пока не названный человек, выигравший билет на аукционе за $28 млн, и 82-летняя американка Уэлли Фанк, которая в 1960-е годы была самой молодой выпускницей космической программы для женщин.