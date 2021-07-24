Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в субботу в Тихом океане в районе Кермадекского архипелага, входящего в состав Новой Зеландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 1070 км к северо-востоку от города Тауранга, где проживают около 110 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

Данные об угрозе цунами не поступали.