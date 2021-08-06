Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 200 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

B ВОЗ поступили сведения о 200 174 883 инфицированных коронавирусом и 4 255 892 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 658 630, летальных исходов - на 10 215.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 190 млн инфицированных была преодолена 19 июля, а в 175 млн - 13 июня.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 35 125 227. Далее следуют Индия (31 812 114), Бразилия (19 985 817), Россия (6 379 904), Франция (6 068 252), Великобритания (5 952 760), Турция (5 822 487), Аргентина (4 961 880), Колумбия (4 807 979), Испания (4 545 184), Италия (4 369 964) и Иран (4 019 084).