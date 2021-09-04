Google заблокировал аккаунты правительства Афганистана

Google временно заблокировал некоторые учетные записи электронной почты членов афганского правительства, чтобы защитить базы данных от талибов. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что около 20 афганских государственных ведомств использовали серверы Google для обработки официальной электронной почты. Среди них министерства финансов, промышленности, образования и горнодобывающей промышленности. Сервисами Google также пользовался офис президента Афганистана.

Издание утверждает, что правительственные базы данных и электронные письма могут предоставить талибам информацию о сотрудниках бывшей администрации, бывших министров, государственных подрядчиках, союзников и иностранных партнеров Афганистана.