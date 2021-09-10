Первый комикс о Человеке-пауке продали за рекордную сумму

Проданный за $3,6 млн выпуск Amazing Fantasy #15, в котором впервые состоялось появление Человека-паука, установил рекорд и стал одним из самых дорогих комиксов в мире. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Комикс был продан в рамках аукциона Heritage. Стоимость лота побила предыдущий рекорд в мире комиксов – Action Comics #1, в котором впервые появился Супермен. Его продали в начале 2021 года за $3,25 млн.

Amazing Fantasy #15 имеет оценку качества 9.6 от Certified Guaranty Company, что подтверждает ее почти идеальное состояние. В мире существует еще 3 копии этого комикса с такой же оценкой.

Комикс был выпущен 10 августа 1962 года. Сценаристом выпуска выступил Стэн Ли, а нарисовал художник Стив Дитко.