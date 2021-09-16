SpaceX запустила на орбиту корабль с коммерческим экипажем

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем в четверг по московскому времени стартовал на орбиту, сообщила американская компания-оператор SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по Восточному времени США.

Корабль будет выведен на орбиту высотой 575 км. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава американской компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.