Швейцарские ученые открыли механизм долгосрочного запоминания информации. Оказалось, что человеческий мозг лучше запоминает данные, которые принесли ему какие-либо значительные результаты, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Специалисты из Женевского университета провели эксперимент на 18 участниках, заставляя их играть в специально разработанные игры, сообщает Planet Today. Оказалось, что если событие сопровождалось приятными эмоциями, поощрением или наградой, то оно надолго запоминается человеку.

При этом результаты игр были умышленно сфальсифицированы, чтобы участники опыта, обыгравшие конкурентов, искренне верили в свою победу.

Исследователи тем временем изучали мозг людей, участвовавших в эксперименте, с помощью МРТ во время и после опыта. Оказалось, что приятные воспоминания попадали в долговременную память.