Старейшую программу Microsoft обновят

Microsoft представит обновленное приложение «Блокнот». Об этом сообщает издание TechRadar, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты ссылаются на информацию от сотрудника корпорации, который опубликовал в соцсетях скриншоты обновленной программы «Блокнот». Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получит редизайн. Интерфейс утилиты будет соответствовать визуальной концепции Fluent Design.

Судя по изображениям «Блокнота» в Twitter, текстовый редактор получил полупрозрачную подложку. Также инженеры компании изменили выпадающее меню приложения, оставив вкладки «Файл», «Редактировать» и «Вид». С точки зрения функций новый «Блокнот» практически ничем не отличается от старого.

Как заметили журналисты, выглядит странным, что обновленное приложение не попало в финальную версию Windows 11, выпущенную в начале октября. «Операционная система была запущена с некоторыми новыми приложениями, в то время как другие остались прежними, что придает запуску ощущение спешки», - отметили авторы.