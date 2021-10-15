Virgin Galactic отложила начало коммерческих суборбитальных полетов на конец 2022 года

Американская компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic перенесла начало коммерческих суборбитальных полетов на четвертый квартал следующего года. Об этом в четверг сообщила ее пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такой решение связано с планами по доработке оборудования, а также необходимостью провести дополнительные тесты конструкции и материалов аппаратов. "Программа по доработке стартует на месяц позже, чем предполагалось, а начало оказания коммерческих услуг теперь ожидается в четвертом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом Virgin Galactic за это время проведет уже анонсированный ранее тестовый полет космолете Unity 23 с итальянскими ВВС, однако точная дата запуска не указывается.