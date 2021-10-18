Apple представила обновленный MacBook Pro. Об этом сообщается на сайте компании, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Отличительной особенностью нового компьютера стал экран с «монобровью». На экранном вырезе, как и у iPhone, расположены камера и прочие сенсоры. Матрица дисплея Liquid Retina XDR основана на технологии Mini-LED и поддерживает режим Pro Motion, который позволяет отображать информацию на экране с частотой 120 герц. MacBook Pro доступны в двух вариантах - с экранами на 14 и 16 дюймов.

Аппарат базируется на процессоре M1 Pro и может комплектоваться оперативной памятью емкостью до 64 гигабайт. Также впервые с 2015 года ноутбук получил магнитную зарядку MagSafe. На торцах девайса находятся разъемы USB-C для подключения аксессуаров, HDMI, слот для карт памяти, разъем для проводных наушников.