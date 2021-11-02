СБ ООН проведет в ноябре заседания по Афганистану, Йемену и Сирии

Совет Безопасности ООН в этом месяце проведет заседания, посвященные Афганистану, Йемену, Сирии, а также ситуации на Ближнем Востоке в целом. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции постпред Мексики при всемирной организации Хуан Рамон де ла Фуенте Рамирес, выполняющий с 1 ноября функции председателя Совбеза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"9 ноября состоятся открытые дебаты по теме неравенства и конфликтов. Председательствовать будет президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. <...> [Планируется] своевременно проанализировать влияние коррупции и неравенства на конфликты. Надеемся одобрить заявление", - сказал постпред.

По его словам, 16 ноября пройдут открытые дебаты, посвященные международному миру и безопасности. "Целью обсуждений является укрепление связей между институтами ООН и Советом Безопасности", - добавил дипломат.