Джонсон и Драги намерены добиваться положительного исхода конференции ООН по климату

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен добиваться "положительного исхода" 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) вместе со своим итальянским коллегой Марио Драги. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера, распространенном в пятницу вечером по итогам телефонного разговора лидеров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Италия является соорганизатором конференции, которая открылась в шотландском Глазго 31 октября. Она должна была завершиться в пятницу вечером, однако пока стороны не могут согласовать итоговые документы форума.

"Лидеры согласились с необходимостью добиться прогресса по вопросам [климатического] финансирования, в особенности целевого показателя в $100 млрд в год, а также постановки амбициозных целей по сокращению выбросов [парниковых газов], - отметили на Даунинг-стрит, 10. - Они заявили, что вместе со своими командами и другими лидерами продолжат работать над тем, чтобы добиться положительного исхода в последние ключевые часы переговоров в Глазго".