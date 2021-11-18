В работе Spotify произошел сбой

Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в четверг в ряде стран. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Германии, Великобритании, Канады, Швеции. Российские пользователи о сбое не информировали.

Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, реже - в прослушивании аудиозаписей.