Китай, РФ и США договорились продвигать политический диалог по проблеме Ирана

Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, его российский коллега Сергей Рябков и спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли в ходе телефонной беседы договорились оказывать содействие политическому урегулированию иранской ядерной проблемы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу МИД КНР.

"Китай, Россия и Соединенные Штаты договорились продолжать поддерживать контакты для продвижения процесса политического урегулирования ядерной проблемы Ирана", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

В нем уточняется, что в ходе разговора Ма Чжаосюй напомнил о необходимости соблюдения договоренностей, касающихся Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, поскольку это "важный результат многосторонних дипломатических усилий", пользующийся поддержкой Совета Безопасности (СБ) ООН.

"К тому же это ключевая опора для международной системы нераспространения ядерного оружия", - подчеркнул китайский дипломат. Он напомнил, что от того, будет ли соблюдаться данное соглашение, зависят мир и стабильность на Ближнем Востоке.

"На предстоящих переговорах в Вене каждой из заинтересованных сторон следует сохранять активную прагматичную позицию, проявлять уважение к взаимным интересам, создавать подходящую атмосферу для того, чтобы данное соглашение было как можно скорее восстановлено", - подытожил Ма Чжаосюй.