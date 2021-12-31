Власти ЮАР посчитали, что страна прошла пик заболеваемости "омикроном"

В ЮАР начинают смягчать санитарные ограничения на фоне снижения числа случаев заражения и госпитализаций пациентов с коронавирусом почти во всех провинциях страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Южноафриканские власти полагают, что страна, вероятно, уже преодолела пик заболеваемости, вызванный распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

В стране отменяются ограничения на передвижение с 00:00 до 04:00, а также запрет продавать алкоголь после 23:00. Комендантский час в той или иной форме действовал в стране с марта, когда в ЮАР было объявлено чрезвычайное положение.

Сохраняются ограничения на массовые собрания: не более 1 тысячи человек в помещении, на открытом воздухе - максимум 2 тысячи. Людей по-прежнему призывают вакцинироваться и требуют от них носить маски.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", впервые был выявлен в конце ноября в ЮАР и уже обнаружен более чем в 100 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций. Это вариант более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.