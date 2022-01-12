Фармкомпания Pfizer заявила, что сокращает свой торговый персонал в США

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила, что сокращает свой торговый персонал в США. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Транснациональная компания ожидает, что врачи и другие поставщики медицинских услуг захотят «меньше общаться лицом к лицу с продавцами» после окончания пандемии COVID-19.

Компания, как ожидается, объявит о выручке в размере более $80 млрд в 2021 году - в основном благодаря продажам вакцины против COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, это будет рекордный объем продаж для фармацевтической компании.