Фармкомпания Pfizer заявила, что сокращает свой торговый персонал в США
Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc заявила, что сокращает свой торговый персонал в США. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Транснациональная компания ожидает, что врачи и другие поставщики медицинских услуг захотят «меньше общаться лицом к лицу с продавцами» после окончания пандемии COVID-19.
Компания, как ожидается, объявит о выручке в размере более $80 млрд в 2021 году - в основном благодаря продажам вакцины против COVID-19, которую она разработала совместно с немецкой BioNTech. По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурла, это будет рекордный объем продаж для фармацевтической компании.
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