В Нигерии в результате ДТП погибли 19 человек
19 человек погибли в четверг в результате ДТП с участием двух коммерческих транспортных средств на северо-востоке Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".
По данным местной полиции, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другим средством передвижения.
Передвигавшиеся на машинах погибли на месте. Данные о пострадавших не приводятся.
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