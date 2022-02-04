В Нигерии в результате ДТП погибли 19 человек

19 человек погибли в четверг в результате ДТП с участием двух коммерческих транспортных средств на северо-востоке Нигерии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

По данным местной полиции, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу, что привело к лобовому столкновению с другим средством передвижения.

Передвигавшиеся на машинах погибли на месте. Данные о пострадавших не приводятся.