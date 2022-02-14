Более 110 стран отстают от намеченных ВОЗ темпов охвата населения прививками от ковида
На настоящий момент 116 стран мира отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели - охватить прививками от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года. Об этом заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Выступая на организованном США международном форуме по COVID-19, он отметил: "На настоящий момент 116 стран не укладываются в график для достижения нашей общей цели по вакцинации к середине этого года 70% населения во всех государствах".
Глава ВОЗ подчеркнул, что в некоторых странах широкий охват населения вакцинацией в сочетании с менее тяжелым протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, чем при инфицировании другими штаммами, "является движущей силой для ложного нарратива, что пандемия закончилась". В то же время "низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в других странах создают идеальные условия для появления новых вариантов [коронавируса]".
По словам Гебрейесуса, человечество способно "взять пандемию под контроль в этом году", однако оно сталкивается с "растущим риском" упустить эту возможность.