Сборная России по хоккею завоевала серебряные медали Олимпийских игр

Сборная России по хоккею со счетом 1:2 проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира. Встреча прошла в Пекине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заброшенной шайбой в составе российской сборной отметился Михаил Григоренко (8-я минута). У финнов отличились Вилле Покка (24) и Ханнес Бьёрнинен (41).

Сборная России стала победителем Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане. Семь раз Олимпийские игры выигрывала сборная СССР, один раз - команда СНГ. Сборная Финляндии завоевала золотые медали Олимпиады впервые. В активе финнов также две серебряные и четыре бронзовые медали Игр.​​​​​​​