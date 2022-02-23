Власти Гонконга раздадут жителям по $1,2 тыс. в виде потребительских купонов

Власти Гонконга в 2022 году вновь раздадут жителям этого специального административного района Китая электронные купоны для стимулирования потребления в условиях пандемии. Это по 10 тыс. гонконгских долларов ($1 280) на человека - вдвое больше, чем в минувшем году, сообщил в среду секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году мы впервые внедрили схему потребительских ваучеров. Она оказалась эффективной для укрепления рыночных настроений, стимулирования местного потребления и ускорения восстановления экономики. Это также содействовало расширению электронных платежей", - отметил чиновник, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете.

"Опираясь на прошлогодний опыт, я объявляю о реализации нового раунда этой схемы, в соответствии с которым, каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте не менее 18 лет по частям будет выдаваться ваучер на сумму 10 тыс. гонконгских долларов", - сказал Чан.

Первый этап выплат начнется в апреле, вторая половина - в середине года. Программа обойдется бюджету в 66,4 млрд гонконгских долларов ($8,5 млрд), уточнил министр.