СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение специального заседания Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, передает Trend со ссылкой на Укринформ.

За это решение проголосовали 11 из 15 стран-членов, три страны (Китай, ОАЭ и Индия) воздержались.

Заседание Генассамблеи должно начать работу в понедельник, 28 февраля, в 10:00 по восточноамериканскому времени.