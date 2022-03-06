Террористы атаковали военный автобус в Пальмире

Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) совершила в воскресенье нападение на автобус с сирийскими военнослужащими, который следовал по шоссе в Пальмиру (240 км от Дамаска), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил телеканал Alekhbariya, в результате вооруженной вылазки погибли 13 солдат и офицеров, еще 18 получили ранения.

Атака была предпринята вблизи нефтяной станции Махатта-эс-Салиса, которая находится под охраной правительственных сил. В этом районе 3 января террористы обстреляли военный автобус, убив пять солдат, еще 20 были доставлен в госпиталь с ранениями.