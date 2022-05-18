Ракета компании SpaceX стартует на орбиту с новой группой спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 53 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в пятницу в 06:20 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 48-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и четвертый в мае. За все прошедшее время SpaceX запустила 2,6 тысяч интернет-спутников. Некоторые из них уже вышли из строя или сошли с орбиты. На данный момент орбитальная группировка SpaceX состоит из 2321 действующего космического аппарата.