Взрыв прогремел в районе по производству пиротехники в штате Мехико

Мощный взрыв прогремел в районе по производству пиротехники в муниципалитете Сумпанго в штате Мехико. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям.

По неподтвержденной информации, взрыв унес жизни двух человек. Еще минимум пятеро получили травмы.

На место происшествия прибыли десятки пожарных и сотрудников экстренных служб, идет поисково-спасательная операция.

Уточняется, что взрыв уничтожил несколько мастерских, столб дыма поднялся на несколько сотен метров. Пока нет сведений о том, что могло стать причиной происшествия.