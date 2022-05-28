Финальный матч футбольной Лиги чемпионов начался с 37-минутным опозданием

Финальный матч футбольной Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Реалом" начался на 37 минут позже запланированного из-за проблем с безопасностью, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча должна была начаться в 23:00 (GMT+4). Матч проходит на стадионе "Стад де Франс" в Париже.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге. 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.