В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт предложила печатать предупреждения о вреде здоровью не только на пачках, но и на каждой сигарете. Об этом сообщает Reuters, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как заявила министр, предупреждение на пачках сигарет уже устарело для 13% регулярно курящих канадцев.

«Добавление предупреждений о вреде для здоровья на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодежи, которая часто выкуривает сигареты по одной в социальных ситуациях, игнорируя информацию, напечатанную на упаковке», — сказала она.

Агентство отмечает, что 75-дневный период общественных консультаций по этому вопросу начнется 11 июня. Он послужит основой для разработки предлагаемых правил.

Другие шаги по борьбе с курением предполагают расширение существующего списка рисков для здоровья, напечатанного на пачках сигарет.