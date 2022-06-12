Австралия заплатит Франции полмиллиарда долларов за разрыв контракта на подлодки

Правительство Австралии выплатит французской судостроительной компании Naval Group 585,2 миллионов долларов в качестве компенсации за разрыв многомиллиардного контракта на строительство атомных подводных лодок. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Ленту.ru, сообщает газета Financial Times.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что власти высоко ценят роль и участие Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, теперь две страны смогут вновь объединиться «для защиты общих принципов и интересов».

В 2021 году Австралия, Великобритания и США заключили трехсторонний договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.