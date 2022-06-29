Глава ВОЗ выступил против ограничений доступа женщин к безопасным абортам

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исходит из того, что доступ женщин к безопасным абортам спасает жизни, а отсутствие такой возможности ставит их под угрозу. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя принятое на прошлой неделе Верховным судом США решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ограничение доступа к безопасным абортам стоит жизней и сильно влияет в первую очередь на женщин в беднейших странах и наиболее маргинализированных общинах", - сказал он, подчеркнув, что безопасный аборт является "заботой о здоровье и спасает жизни". Ограничения в этой сфере, продолжил глава ВОЗ, "толкают женщин и девушек к небезопасным абортам, что приводит к осложнениям и даже смертям".

За последние 40 лет, как напомнил Гебрейесус, глобальная тенденция состояла в том, чтобы у женщин был более широкий доступ к безопасным абортам. Он расценил как "шаг назад" принятое Верховным судом США решение. Гендиректор призвал "повсеместно защитить право женщин на безопасные аборты". "Хочу подтвердить позицию ВОЗ: все женщины должны иметь право выбора, когда речь идет об их теле и здоровье", - резюмировал он.

На прошлой неделе Верховный суд США принял решение, отменяющее федеральные гарантии на совершение аборта. Формально это означает лишение прав и гарантий на свободное решение женщин, а правила в отношении совершения абортов могут устанавливать отдельные американские штаты. Некоторые намерены их запретить. Президент США Джо Байден заявил, что данное решение отбрасывает страну на 150 лет назад и призвал членов Конгресса принять федеральный закон, гарантирующий женщинам в стране право на аборты.