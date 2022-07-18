Новый президент ЧБТР приступил к исполнению своих обязанностей

БАКУ /Trend/ - Серхат Кёксал с 16 июля вступил в должность президента Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) сроком на четыре года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

После выдвижения кандидатуры Кёксала от Турецкой Республики он был единогласно избран новым президентом банка на внеочередном заседании Совета управляющих ЧБТР, состоявшемся 25 февраля. Он сменил на этом посту Дмитрия Панкина, руководившего банком с июля 2018 года.



«Для меня большая честь взять на себя большую ответственность руководства Черноморским банком торговли и развития в период серьезных проблем для всего региона. Я искренне верю, что лучшие дни региона еще впереди, и наша коллективная ответственность состоит в том, чтобы справиться с кризисом, обеспечить целевые инвестиции по всему региону и помочь внести свой вклад в видение акционеров по расширению регионального сотрудничества и развития», - сказал Серхат Кёксал, слова которого приводятся в сообщении ЧБТР.