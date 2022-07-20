Трехсторонние переговоры Путина, Раиси и Эрдогана завершились

Трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Они продлились больше часа. Лидеры вышли к прессе для заявлений по итогам встречи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Саммит в астанинском формате по сирийскому урегулированию проходит во вторник в международном конгресс-центре в иранской столице. До начала трехсторонней встречи у Путина состоялись двусторонние переговоры с президентами Ирана и Турции. Российского лидера принял также духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи.

Как ожидается, после выступлений для СМИ президенты трех стран продолжат общение за рабочим обедом.

Президенты России, Ирана и Турции после совместного заявления пообщались на ногах.

После трехстороннего саммита в Тегеране они подвели итоги встречи и сделали заявление для прессы. Затем они вышли из зала и продолжили разговор.