Страны G7 выразили беспокойство в связи с учениями КНР у Тайваня

Страны G7 в среду заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы встревожены недавними угрожающими действиями КНР, особенно учениями с боевыми стрельбами и экономическими мерами давления, которые грозят ненужной эскалацией. Использование этого визита в качестве предлога для агрессивной военной активности в Тайванском проливе не имеет оправданий", - говорится в заявлении G7, размещенном на сайте МИД ФРГ.

Также страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.