Совместный координационный центр разрешил выйти еще семи судам с украинским зерном

Сразу семь судов с продовольствием планируют выйти из украинских портов 14 сентября в рамках черноморской зерновой инициативы, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"СКЦ санкционировал выход семи судов, перевозящих в общей сложности 172 962 тонны зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН пояснили, что суда Glory Dina (27 тыс. тонн пшеницы), T-Med (5,5 тыс. тонн пшеницы), Cenk Car (257 тонн семян подсолнечника и подсолнечного шрота) отправятся в Турцию. Сухогрузы Tamrey S (18 100 тонн кукурузы, 5,5 тыс. тонн соевых бобов и 5,4 тыс. тонн пшеницы) и Maranta (5,3 тыс. тонн соевых бобов) направятся в Италию.

Кроме того, судно Ince Akdeniz доставит в Бангладеш 55 тыс. тонн пшеницы, а Eider S - 50 тыс. 855 тонн кукурузы в Испанию.

Отмечается, что судно Cenk Car находилось в порту Черноморск еще до того, как черноморская инициатива начала действовать.