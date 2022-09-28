Сборная Испании по футболу стала последним участником плей-офф Лиги наций

Сборная Испании по футболу на выезде со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче заключительного, шестого тура группового этапа 2-й группы дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла во вторник в Браге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Гол забил Альваро Мората на 88-й минуте.

Испанцы заняли первое место в группе с 11 очками, португальцы стали вторыми (10), третье место заняла команда Швейцарии (9), турнирную таблицу замкнула сборная Чехии (4). Сборная Испании вышла в плей-офф.

Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года. Ранее участниками финальной стадии Лиги наций стали сборные Нидерландов, Италии и Хорватии. Полуфинальные пары будут определены в результате жеребьевки.