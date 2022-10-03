Тренер «Реала» Анчелотти назвал полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию особенным

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о грузинском полузащитнике итальянского «Наполи» Хвиче Кварацхелии, который удачно начал нынешний сезон. Его слова передает Rai Sport, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Наполи» приобрел несколько очень хороших игроков. Сегодня сложно предсказать, на что он способен. Безусловно, новички сделали команду непредсказуемой. Кварацхелия стал сюрпризом? Для тех, кто его не знал. Мы уже следили за ним, когда я был в «Наполи». Он особенный игрок», - сказал Анчелотти.

Всего в восьми матчах Серии А Кварацхелия забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Хвича является лучшим бомбардиром команды.

1 октября «Наполи» обыграл «Торино» (3:1), а Кварацхелия забил мяч.