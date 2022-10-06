«Реал» одержал победу над «Шахтером» в матче третьего тура Лиги чемпионов

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) завершился матч третьего тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Реал» принимал донецкий «Шахтер», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Со счетом 2:1 победу одержали футболисты мадридской команды. На 13-й минуте матча счет открыл нападающий «Реала» Родриго. На 28-й минуте преимущество «сливочных» увеличил Винисиус Жуниор. Под конец первой половины матча нападающий «Шахтера» Александр Зубков сократил отставание донецкой команды.

Таким образом, после трех проведенных матчей «Реал» возглавляет турнирную таблицу группы F, имея в активе девять очков. «Шахтер» располагается на втором месте, набрав четыре балла. На третьей позиции с тремя очками находится «РБ Лейпциг». Замыкает таблицу «Селтик», набравший один балл.